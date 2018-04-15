[目的/ 意义] 研究云服务安全风险对服务提供方安全建设、应用方合理选择、第三方规范监督具有重要意义。[方法/ 过程]采用内容分析法,从云风险评估、云风险控制、云风险治理三个角度对云服务安全风险研究进展进行述评。[结果/ 结论]云风险类型主要有技术类风险、管理类风险、政策与法律风险、组织风险;云风险评估方法涉及定性分析、定量评价和综合评估方法;云计算的应用领域涉及教育、政务、金融等;云风险控制机制围绕云服务提供方、云服务应用方以及云服务第三方进行设计;云服务风险治理可以借鉴PDCA 循环管理思想,是不断根据现实情况进行判断、调整、改进的一种动态循环过程。