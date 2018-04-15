[目的/ 意义] 随着社会数据感知能力的提升,围绕着个人数据已经形成了十分庞大的数据体系,利用个人数据用于反恐情报分析已经成为目前关注的焦点。[方法/ 过程] 从数据的来源性角度对个人的特征数据构成进行了分析,研究了不同类型特征数据之间的逻辑关系,并基于个人特征数据研究了涉恐个体的数据挖掘和预警分析。[结果/ 结论]将个人特征数据按照身份、行为和关系三个维度进行了梳理,提出了面向反恐的个人特征数据集合,并构建了基于个人特征数据的涉恐主体挖掘分析和预警分析架构。