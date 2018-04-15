[1]陈 鹏 瞿 珂 陈 刚 汪 勇.反恐背景下的个人特征数据构成与涉恐个体的挖掘分析[J].情报杂志,2018,(04):38.
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反恐背景下的个人特征数据构成与涉恐个体的挖掘分析()
《情报杂志》[ISSN:1002-1965/CN:61-1167/G3]
- 卷:
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- 期数:
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2018年04期
- 页码:
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38
- 栏目:
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- 出版日期:
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2018-04-15
文章信息/Info
- Title:
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The Constitution of Individual Feature Dataset and Analysis of Suspectin Counter-terrorism
- 作者:
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陈 鹏1 瞿 珂2 陈 刚3 汪 勇3
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1. 中国人民公安大学信息技术与网络安全学院 北京 102600;2. 北京市公安局门头沟分局 北京 102300;3. 中国人民公安大学侦查与反恐怖学院 北京 100038
- 关键词:
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涉恐人员 特征数据 研判分析 预警分析
- 摘要:
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[目的/ 意义] 随着社会数据感知能力的提升,围绕着个人数据已经形成了十分庞大的数据体系,利用个人数据用于反恐情报分析已经成为目前关注的焦点。[方法/ 过程] 从数据的来源性角度对个人的特征数据构成进行了分析,研究了不同类型特征数据之间的逻辑关系,并基于个人特征数据研究了涉恐个体的数据挖掘和预警分析。[结果/ 结论]将个人特征数据按照身份、行为和关系三个维度进行了梳理,提出了面向反恐的个人特征数据集合,并构建了基于个人特征数据的涉恐主体挖掘分析和预警分析架构。
更新日期/Last Update:
1900-01-01