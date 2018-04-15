[1]曾庆华 陈成鑫.基于综合集成方法的反恐情报分析系统构建*[J].情报杂志,2018,(04):27.
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基于综合集成方法的反恐情报分析系统构建*()
《情报杂志》[ISSN:1002-1965/CN:61-1167/G3]
- 卷:
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- 期数:
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2018年04期
- 页码:
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27
- 栏目:
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- 出版日期:
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2018-04-15
文章信息/Info
- Title:
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Construction of Counterterrorism Intelligence Analysis SystemBased on Metasynthesis Method
- 作者:
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曾庆华 陈成鑫
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中国人民公安大学侦查与反恐怖学院 北京 100038
- 关键词:
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综合集成 反恐情报 情报分析 反恐情报分析系统
- 摘要:
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[目的/ 意义]针对恐怖活动的隐蔽性、暴烈性、危害性,有效获取情报,准确分析研判,把恐怖活动打掉在预谋阶段或实施之前,是做好反恐工作的关键。因此,建设一个“人机结合、以人为主”的反恐情报分析系统,具有重要现实意义。[方法/ 过程]通过对反恐情报的特点、需求进行分析,认为反恐情报分析是复杂巨系统,提出基于综合集成方法构建反恐情报分析系统。系统包括人员体系、知识体系、机器体系三种构成要素,结合“按需获取”机制,对系统功能、框架结构、重要组成、分析流程、实现方法进行研究设计,实现反恐情报分析“从定性到定量的综合集成”。[结果/ 结论]通过利用综合集成方法构建反恐情报分析系统,实现人员、知识、机器间的有机结合,可为构建适合当前反恐需要的情报分析体系提供借鉴参考。
更新日期/Last Update:
1900-01-01