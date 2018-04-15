[目的/ 意义]针对恐怖活动的隐蔽性、暴烈性、危害性,有效获取情报,准确分析研判,把恐怖活动打掉在预谋阶段或实施之前,是做好反恐工作的关键。因此,建设一个“人机结合、以人为主”的反恐情报分析系统,具有重要现实意义。[方法/ 过程]通过对反恐情报的特点、需求进行分析,认为反恐情报分析是复杂巨系统,提出基于综合集成方法构建反恐情报分析系统。系统包括人员体系、知识体系、机器体系三种构成要素,结合“按需获取”机制,对系统功能、框架结构、重要组成、分析流程、实现方法进行研究设计,实现反恐情报分析“从定性到定量的综合集成”。[结果/ 结论]通过利用综合集成方法构建反恐情报分析系统,实现人员、知识、机器间的有机结合,可为构建适合当前反恐需要的情报分析体系提供借鉴参考。