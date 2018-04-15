[目的/ 意义]知识经济背景下,专利池已成为企业加快专利许可、推动专利技术应用的重要策略之一。[方法/ 过程]基于专利丛林、专利钓饵的发展背景,在分析现代专利池的发展特性基础上,从专利拒绝许可、专利许可费用、专利限制性条款三个方面探讨了基于补充性专利的专利池中专利诉讼的发生路径,并进一步构建出不同方面产生专利诉讼的具体路径图。[结果/ 结论]结果表明:基于补充性专利的专利池中普遍存在三种重要的专利诉讼问题,而且不同专利诉讼的发生路径又有明显差异。该结果不仅为深化专利诉讼领域的理论研究提供了学术支撑,同时为帮助我国企业优化和有效管理专利池、减少专利诉讼提供了重要启示。