[目的/ 意义] 中国国家情报事业的战略转型是个急需破解的方法论命题,如何实现情报领域国际化、情报体系网络化、情报治理一体化等,需要在项目建设、力量部署、资源调度、组织变革、系统升级等方面深入研究。[ 方法/ 过程]在情报认知对抗理论基础上,引入冲突理论、场理论、运筹学等新血液,在构建方法论的同时,推进现代情报理论走向“情报科学(Intelligence Science)”的新阶段。[ 结果/ 结论] 情报与冲突具有伴生性;国家情报主导着国家软实力;国家情报体系具有边界性(或情报力量有限性)、场分布、地缘分布等冲突表现形态。基于这些基本属性,中国国家情报体系可以在情报标准和情报技术基础上,采用系统工程、情报运筹等全新的建设与管理方法,在和平建设政策指导下,构建起新一代的国家情报能力体系。