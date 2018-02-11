[目的/ 意义]内部创新与产学研合作创新是企业实现创新绩效目标的有效方式,探讨两者的关系对优化资源配置、促进创新具有重要意义。[方法/ 过程]从协同学视角分析企业内部自主创新与产学研合作创新的协同发展关系,构建基于序参量的复合系统协同发展模型,运用2010-2016 年相关数据对29 个省市的企业创新系统协同发展进行了实证研究,针对协同演变趋势存在差异的三个典型省市进行了具体分析。[结果/ 结论] 计算得到29 个省市企业各年的内部创新与产学研合作创新协同度,找出协同演变趋势存在差异的原因,为企业有效把握创新协同度、提高创新绩效提供思路。