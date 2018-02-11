[1]张 洋 郎林芳.Mendeley 阅读数用于期刊评价的适用性分析*[J].情报杂志,2018,(02):142.
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Mendeley 阅读数用于期刊评价的适用性分析*()
《情报杂志》[ISSN:1002-1965/CN:61-1167/G3]
- 卷:
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- 期数:
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2018年02期
- 页码:
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142
- 栏目:
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- 出版日期:
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2018-02-11
文章信息/Info
- Title:
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Usability Analysis of Journal Evaluation by Using Mendeley Reader Counts
- 作者:
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张 洋 郎林芳
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中山大学资讯管理学院 广州 510006
- 关键词:
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Mendeley 替代计量 期刊评价 相关分析
- 摘要:
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[目的/ 意义] Web2. 0 技术的兴起为学术评价研究带来新的数据源和分析视角,应用多源网络数据开展评价成为新兴的研究领域,并由此引发了替代计量( Altmetrics) 研究的热潮。在众多替代计量数据中,有学者评价Mendeley 阅读数是未来最有前景的应用数据源之一[1] 。为此对Mendeley 阅读数用于期刊评价的适用性进行了分析。[方法/ 过程]以Library Information science(LIS)学科领域2005 年―――2014 年10 年间34 本期刊为研究对象,通过文献覆盖率分析、数据正态性检验、引文指标与阅读数相关趋势分析,得到以下研究结论。[ 结果/ 结论] LIS 学科领域文献覆盖率随期刊分区呈现梯度下降趋势,Q1 区期刊覆盖率最高Q4 区最低;引文指标值与阅读数均不符合正态分布;影响因子(IF)、即年指标值与阅读数呈现中度相关,SCImago 期刊等级(SJR) 与阅读数呈现显著相关;相关稳定性方面:引文值与阅读数的相关系数虽然最小,但两者之间相关性最稳定;即年指标值、SJR 值与阅读数的相关系数虽然略高,但相关趋势出现小幅波动;相关分析时,使用中位数、几何均值的效果优于算数均值。Mendeley 阅读数与引文数的内在机理、价值、使用群体和评价视角不同,目前阶段无法独立使用Mendeley 阅读数用于期刊评价研究。在引文数据时滞不足的情况下,补充Mendeley 阅读数并结合其他Altmetrics 数据用于期刊前端评价是适用的。
更新日期/Last Update:
1900-01-01