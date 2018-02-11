[1]张 勤.多维度量化科研人员影响力的指标―EMC 指数[J].情报杂志,2018,(02):122.
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多维度量化科研人员影响力的指标―EMC 指数()
《情报杂志》[ISSN:1002-1965/CN:61-1167/G3]
- 卷:
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- 期数:
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2018年02期
- 页码:
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122
- 栏目:
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- 出版日期:
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2018-02-11
文章信息/Info
- Title:
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EMC -index:Multidimensional Quantify the Scientific Impact of Researchers
- 作者:
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张 勤
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山东师范大学图书馆 济南 250014
- 关键词:
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作者评价 h 指数 多维h 指数 e 指数 EM 指数 作者合作 EMC指数
- 摘要:
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[目的/ 意义]量化科研人员影响力的评价指标不断增加。介绍由Bihari A 和Tripathi S 提出的EM 指数,由于该指标没有考虑作者贡献差异,本文改进EM 指数以实现更为精确的作者评价。[方法/ 过程]将作者合作因素纳入到EM 指数的计算过程中,详细讨论EMC指数与h 指数的异同。以30 位作者数据为研究对象,实证分析EMC 指数在名次变化稳定性、作者区分性,以及与h 指数、e 指数等参数的相关性。[ 结果/ 结论] 研究表明,与h 指数相比,EMC指数作者名次变化明显;对h 指数相同作者的辨识度接近90%;对总被引与最高被引频次较为敏感,与h 指数、e 指数、署名位次等参数存在不同的相关性。
更新日期/Last Update:
1900-01-01