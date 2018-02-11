[目的/ 意义]对于企业来说,专利是一项极具价值的无形资产,如何利用有限的资源获得更有价值的专利,是企业重点关注的问题,因此掌握专利质量的评估方法,有效的识别出质优的专利,对企业来说是非常必要的。[ 方法/ 过程]从Thomson Innovation 数据库中选取了176 件低被引专利和88 件高被引专利为研究对象,通过USPTO 收集专利信息,以专利的被引证数作为专利质量的代理变量,以专利引证深度、专利引证广度、三方专利家族、引证该专利的国家数、引证该专利的UPC 领域数为自变量,进行Logistic 回归分析。[ 结果/ 结论] 实证结果表明专利引证深度、引证该专利的国家数、引证该专利的UPC 领域数对专利质量有显著正影响,三方专利族对专利质量有显著负影响,而专利引证广度对专利质量的影响不显著。