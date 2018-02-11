[1]张克群 牛 夏伟伟.高被引专利质量的影响因素分析*―――以LED 产业为例[J].情报杂志,2018,(02):81.
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高被引专利质量的影响因素分析*―――以LED 产业为例()
《情报杂志》[ISSN:1002-1965/CN:61-1167/G3]
- 卷:
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- 期数:
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2018年02期
- 页码:
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81
- 栏目:
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- 出版日期:
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2018-02-11
文章信息/Info
- Title:
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Analysis of the Factors Influencing the Quality of the Highly-cited Patents:Taking LED Industry as an Example
- 作者:
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张克群 牛 夏伟伟
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武汉大学经济与管理学院 武汉 430072
- 关键词:
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专利质量 H 指数 专利引证 三方专利家族 技术领域 LED 产业
- 摘要:
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[目的/ 意义]对于企业来说,专利是一项极具价值的无形资产,如何利用有限的资源获得更有价值的专利,是企业重点关注的问题,因此掌握专利质量的评估方法,有效的识别出质优的专利,对企业来说是非常必要的。[ 方法/ 过程]从Thomson Innovation 数据库中选取了176 件低被引专利和88 件高被引专利为研究对象,通过USPTO 收集专利信息,以专利的被引证数作为专利质量的代理变量,以专利引证深度、专利引证广度、三方专利家族、引证该专利的国家数、引证该专利的UPC 领域数为自变量,进行Logistic 回归分析。[ 结果/ 结论] 实证结果表明专利引证深度、引证该专利的国家数、引证该专利的UPC 领域数对专利质量有显著正影响,三方专利族对专利质量有显著负影响,而专利引证广度对专利质量的影响不显著。
更新日期/Last Update:
1900-01-01