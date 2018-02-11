[1]张家年.国家安全保障视角下安全情报与战略抗逆力融合研究*―――伊朗核设施遭“ 震网”病毒攻击事件的启示[J].情报杂志,2018,(02):8.
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国家安全保障视角下安全情报与战略抗逆力融合研究*―――伊朗核设施遭“ 震网”病毒攻击事件的启示()
《情报杂志》[ISSN:1002-1965/CN:61-1167/G3]
- 卷:
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- 期数:
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2018年02期
- 页码:
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8
- 栏目:
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- 出版日期:
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2018-02-11
文章信息/Info
- Title:
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The Research of the Fusion between Security Intelligence and StrategicResilience from the View of State Security: Lessons from the StuxnetAttack against Iranian Nuclear Facilities
- 作者:
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张家年1; 2
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1. 淮北师范大学教育学院 淮北 235000;2. 淮北师范大学安徽高校管理大数据研究中心 淮北 235000
- 关键词:
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国家安全保障 “震网”病毒 安全情报 战略抗逆力 网络安全 智慧韧性城市
- 摘要:
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[目的/ 意义]习近平总书记提出了“ 总体国家安全观”重大理论命题,并将国家安全领域划分为11 个领域,说明了我国国家安全保障呈现出领域多元性、关联性、融合性等特征。国家安全情报与战略抗逆力是国家安全保障的两种重要力量,因此,有必要从国家安全情报与战略抗逆力相融合以应对国家安全问题。[方法/ 过程] 基于国家安全保障的视角,以2010 年伊朗核设施遭“震网”病毒攻击事件为例,梳理了事件的全过程。指出了伊朗国家安全保障层面上在国家安全情报、战略抗逆力以及二者融合层面上存在的问题及原因。[结果/ 结论] 结合该案例,就我国关键基础设施、网络安全和智慧韧性城市建设中存在的安全问题,提出相应的对策和启示。
更新日期/Last Update:
1900-01-01