[目的/ 意义]习近平总书记提出了“ 总体国家安全观”重大理论命题,并将国家安全领域划分为11 个领域,说明了我国国家安全保障呈现出领域多元性、关联性、融合性等特征。国家安全情报与战略抗逆力是国家安全保障的两种重要力量,因此,有必要从国家安全情报与战略抗逆力相融合以应对国家安全问题。[方法/ 过程] 基于国家安全保障的视角,以2010 年伊朗核设施遭“震网”病毒攻击事件为例,梳理了事件的全过程。指出了伊朗国家安全保障层面上在国家安全情报、战略抗逆力以及二者融合层面上存在的问题及原因。[结果/ 结论] 结合该案例,就我国关键基础设施、网络安全和智慧韧性城市建设中存在的安全问题,提出相应的对策和启示。