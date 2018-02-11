[目的/ 意义]在新一代信息技术掀起电子化公共服务研究新热潮之际,从历史演化的纵向维度和全球比较的横向维度对国内外研究进行对比分析,有助于推动理论和实践发展。[ 方法/ 过程] 选取Web of Science 数据库中2597 篇外文文献以及CNKI 数据库中845 篇中文文献作为研究对象,运用CiteSpace 5. 0 对突现词、高频关键词、高被引文献等进行处理,绘制相应的知识图谱,对比分析国内外研究的演化阶段、研究热点和知识基础。[结果/ 结论]研究发现,国内外研究均经历了从关注信息服务、办事服务到关注协同服务三个阶段的演化;国外研究更为关注技术的用户采纳,具有显著的用户导向特点;国内研究更多强调理念引领和政策解读,具有明显的供给驱动特点。国内未来研究应注重制度优势和理论积累。