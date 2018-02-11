[目的/ 意义]利用科学计量等方法对科学研究领域进行分析已成为情报研究和科技咨询工作的重要方式之一,也是图书情报等领域的研究热点之一,然而,当前对领域知识结构的基础理论还存在着概念不统一、分类繁杂、构建流程分析不系统等问题,有待于进一步规范和完善。[方法/ 过程]在对国内外相关研究进行梳理的基础上,对领域知识结构的概念、构成、类型和构建等基础理论进行分析。首先,对领域知识结构等相关概念进行辨析。其次,提出领域知识结构是由基础知识元、核心要素和子结构三个层面的知识内容及其关联与分布构成。再次,从研究领域范围和研究主体层面两个维度对领域知识结构的主要类型进行归纳。最后,对领域知识结构的构建流程进行梳理与总结。[结果/ 结论]通过对其概念、构成、主要类型及构建流程等问题进行系统梳理和讨论,可以规范和丰富领域知识结构基础理论,为科研领域分析相关研究与实践工作提供依据。