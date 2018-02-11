[1]俞立平 宋夏云 邹文璨 王作功.科技评价权重的本质研究*[J].情报杂志,2018,(02):117.
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科技评价权重的本质研究*()
《情报杂志》[ISSN:1002-1965/CN:61-1167/G3]
- 卷:
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- 期数:
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2018年02期
- 页码:
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117
- 栏目:
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- 出版日期:
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2018-02-11
文章信息/Info
- Title:
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A Study on the Weight Essence of Science and Technology Evaluation
- 作者:
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俞立平1; 3 宋夏云2 邹文璨3 王作功4
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1. 浙江工商大学管理工程与电子商务学院 杭州 310018;2. 浙江财经大学会计学院 杭州 310018;3. 湖南大学金融与统计学院 长沙 410062;4. 贵州财经大学金融学院 贵阳 550025
- 关键词:
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科技评价 权重 名义权重 实际权重
- 摘要:
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[目的/ 意义]科技评价中,权重问题是最基本的问题,对科技评价工作意义重大。[ 方法/ 过程] 在对多属性评价方法进行系统梳理和分类的基础上,认为所有的多属性评价方法都存在权重属性,并从多视角分析了权重的本质。[结果/ 结论]从哲学角度,客观权重的本质是人们认识世界改造世界过程中遵循自然规律体现,主观权重的本质是主观能动性的体现,主客观权重的本质是遵循自然规律和发挥主观能动性的综合体现;从指标属性角度,不同属性指标权重的本质是不同属性转化为同一属性的转换系数,同属性评价指标权重的本质是同类指标之间的替代系数;从利益相关者角度,权重的本质是管理者、评价机构、领域专家、公众等利益相关者博弈的均衡结果;从管理的角度,权重的本质是管理目标和改进路径的定量体现。认清权重的本质对于改进科技评价工作具有重要意义。
更新日期/Last Update:
1900-01-01