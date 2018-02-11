[目的/ 意义]科技评价中,权重问题是最基本的问题,对科技评价工作意义重大。[ 方法/ 过程] 在对多属性评价方法进行系统梳理和分类的基础上,认为所有的多属性评价方法都存在权重属性,并从多视角分析了权重的本质。[结果/ 结论]从哲学角度,客观权重的本质是人们认识世界改造世界过程中遵循自然规律体现,主观权重的本质是主观能动性的体现,主客观权重的本质是遵循自然规律和发挥主观能动性的综合体现;从指标属性角度,不同属性指标权重的本质是不同属性转化为同一属性的转换系数,同属性评价指标权重的本质是同类指标之间的替代系数;从利益相关者角度,权重的本质是管理者、评价机构、领域专家、公众等利益相关者博弈的均衡结果;从管理的角度,权重的本质是管理目标和改进路径的定量体现。认清权重的本质对于改进科技评价工作具有重要意义。