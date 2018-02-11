[1]叶 鑫 董路安 宋 禺.基于大数据与知识的“ 互联网+政务服务”云平台的构建与服务策略研究*[J].情报杂志,2018,(02):154.
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基于大数据与知识的“ 互联网+政务服务”云平台的构建与服务策略研究*()
《情报杂志》[ISSN:1002-1965/CN:61-1167/G3]
- 卷:
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- 期数:
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2018年02期
- 页码:
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154
- 栏目:
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- 出版日期:
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2018-02-11
文章信息/Info
- Title:
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Research on Construction and Service Strategies of "Internet + Government Services"Cloud Platform Based on Big Data and Knowledge
- 作者:
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叶 鑫 董路安 宋 禺
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大连理工大学管理与经济学部 大连 116024
- 关键词:
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互联网+ 电子政务 云计算 大数据 知识工程
- 摘要:
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[目的/ 意义]“互联网+”大背景下,我国政务服务迎来了新的挑战与机遇。尝试通过基于大数据与知识的“互联网+政务服务”云平台构建与服务策略的研究,有助于消除信息孤岛、知识孤岛和业务孤岛,有助于降低政府信息化成本、提高政府行政效率和服务水平。[方法/ 过程]基于研究与发展现状,首先分析了现阶段电子政务所面临的发展局限。然后,基于云计算技术,从大数据与知识的视角,设计了“ 互联网+政务服务”云平台的体系架构。最后,提出了该平台的构建与服务策略。[ 结果/ 结论] 提出了多层级、跨部门的云基础设施部署策略,“ 开发―运维―管理”一体化的平台即服务策略,基于知识元网络的多层级、跨部门的数据与知识的集成与服务策略,基于大数据、知识和Web 服务组合的业务集成与协同策略,和线上线下密切结合的O2O 政务服务策略,可为政府的“互联网+政务服务”的相关实践提供理论依据和参考。
更新日期/Last Update:
1900-01-01