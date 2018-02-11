[目的/ 意义]目前关于论文被引频次影响因素的研究存在多数考察单一因素、忽视期刊影响力控制和缺少期刊及学科间异同比较等问题。在人为控制期刊影响力因素的前提下,探究不同期刊刊载论文被引频次的影响因素并总结共性因素和比较差异性。[方法/ 过程]以Web of Science 数据库中15 本分属不同学科类别的代表性期刊刊载论文为样本,利用回归分析方法,对被研究较多的8 个论文被引频次可能的影响因素分别进行实证检验。[ 结论/ 结果]在控制期刊影响因子的前提下,各学科期刊影响论文被引频次的因素既有共性,又有差异性。参考文献的引用半衰期在15 本期刊中都对被引频次有显著负影响,参考文献数量在大多数期刊中也与被引频次显著正相关,论文篇幅在所有期刊中都不会影响被引频次,其他因素在不同学科期刊中对被引频次的影响差别较大。结合实证结果,对科研工作者如何利用论文外在因素来产出高被引论文提出相应建议,并对使用被引频次来评价论文质量的合理性进行探讨。