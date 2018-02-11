[1]肖 欢.美国智库的中国军情研究:以新美国安全中心为例*[J].情报杂志,2018,(02):15.
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美国智库的中国军情研究:以新美国安全中心为例*()
《情报杂志》[ISSN:1002-1965/CN:61-1167/G3]
- 卷:
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- 期数:
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2018年02期
- 页码:
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15
- 栏目:
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- 出版日期:
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2018-02-11
文章信息/Info
- Title:
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The U. S. Think Tanks’ Studies on China’s Military:A Case Study of the Center for a New American Security
- 作者:
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肖 欢
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信息工程大学洛阳外国语学院 洛阳 471003
- 关键词:
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美国 智库 中国军情
- 摘要:
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[目的/ 意义]新美国安全中心是专门从事“防务及国家安全”领域研究的新智库。通过对该中心中国军情研究成果的分析,可以对其观点倾向、研究重点、代表学者等方面形成比较全面的了解,进而了解它对美国舆论和决策的影响。[方法/ 过程]为此对2012 年至2016 年期间该中心关于中国军情研究成果的进行统计和分析。[ 结果/结论]发现该智库的研究倾向保守,对中国军事现代化进程持较为明显的防范和警惕态度,它的观点和建议对美国舆论和决策产生了不可忽视的影响。
更新日期/Last Update:
1900-01-01