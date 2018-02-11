[目的/ 意义]新美国安全中心是专门从事“防务及国家安全”领域研究的新智库。通过对该中心中国军情研究成果的分析,可以对其观点倾向、研究重点、代表学者等方面形成比较全面的了解,进而了解它对美国舆论和决策的影响。[方法/ 过程]为此对2012 年至2016 年期间该中心关于中国军情研究成果的进行统计和分析。[ 结果/结论]发现该智库的研究倾向保守,对中国军事现代化进程持较为明显的防范和警惕态度,它的观点和建议对美国舆论和决策产生了不可忽视的影响。