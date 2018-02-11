[目的/ 意义] 在情报诉讼功能日益凸显的当前社会,深入研究英国秘密情报向诉讼证据转化制度,对于提升恐怖主义及其关联犯罪追诉能力及被告权利保障水平有着重要的意义。[方法/ 过程]以英国法律、判例和研究文献为基础,运用规范分析、文献分析等方法,对英国秘密情报向诉讼证据转化制度的产生、发展及其内容进行深入研究。[结果/ 结论]提出英国秘密情报向诉讼证据转化制度及其扩展适用存在诸多争议,但符合公正审判的基本要求。该制度在英国的实践运作及其引致的争议为世界其他国家和地区相关制度构建提供丰富的养分。