[1]魏瑞斌.论文平均引用时差与被引频次相关性分析*[J].情报杂志,2018,(02):135.
点击复制
论文平均引用时差与被引频次相关性分析*()
《情报杂志》[ISSN:1002-1965/CN:61-1167/G3]
- 卷:
-
- 期数:
-
2018年02期
- 页码:
-
135
- 栏目:
-
- 出版日期:
-
2018-02-11
文章信息/Info
- Title:
-
Research on the Correlation between the Average Citing TimeLag and Its Total Citation Frequency
- 作者:
-
魏瑞斌
-
安徽财经大学管理科学与工程学院 蚌埠 233030
- 关键词:
-
平均引用时差 总被引频次 参考文献数 引文分析
- 摘要:
-
[目的/ 意义]研究论文平均引用时差与其被引频次之间是否具有相关性。[ 方法/ 过程] 从Web of Science收集JASIST 和Scientometrics 两种期刊1997 年到对2016 年的论文信息,对每篇论文的平均引用时差与其总被引频次进行相关性分析。还分析了论文合作、论文参考文献数量与论文平均引用时差、总被引频次之间的关系。[ 结果/结论]研究发现:两种期刊的论文平均引用时差与被引频次之间呈现为负相关关系。即论文平均引用时差越长,其总被引频次越少。论文合作和论文参考文献数量对论文被引频次、论文平均引用时差都有一定的影响。
更新日期/Last Update:
1900-01-01