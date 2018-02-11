[目的/ 意义]研究论文平均引用时差与其被引频次之间是否具有相关性。[ 方法/ 过程] 从Web of Science收集JASIST 和Scientometrics 两种期刊1997 年到对2016 年的论文信息,对每篇论文的平均引用时差与其总被引频次进行相关性分析。还分析了论文合作、论文参考文献数量与论文平均引用时差、总被引频次之间的关系。[ 结果/结论]研究发现:两种期刊的论文平均引用时差与被引频次之间呈现为负相关关系。即论文平均引用时差越长,其总被引频次越少。论文合作和论文参考文献数量对论文被引频次、论文平均引用时差都有一定的影响。