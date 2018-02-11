[目的/ 意义]新媒体环境下自然灾害网络舆情传播逐渐成为重大突发事件舆情传播关注的新问题。[ 方法/ 过程]基于网络舆情传播理论,提出新媒体环境下自然灾害网络舆情的三种传播路径,并以新浪微博为数据源,采用蜘蛛爬虫获取“雅安地震”话题数据样本,应用社会网络分析方法,对新媒体环境下自然灾害舆情传播路径及网络结构进行实证研究。[结果/ 结论]数据结果表明,自然灾害网络舆情传播受到传播媒介类型的影响,移动端自然灾害舆情传播路径以多级传播型为主,移动端微博用户交流更为频繁,舆情传播速度更快、范围更广。