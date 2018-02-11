[目的/ 意义] 在当今信息时代,安全信息学已成为安全科学与信息科学交叉领域势在必建的分支学科,目前该学科已初步形成,其学科基本框架研究对促进安全信息学研究、实践与发展具有十分重要的理论与现实意义。[方法/ 过程]基于学科建设高度,充分论证创立安全信息学的缘由,并深入探讨安全信息学的10 个学科基本问题,即学科名称、学科定义、学科内涵、学科属性、学科基础、学科外延、学科任务、研究对象、研究内容与研究方法。[ 结果/ 结论]结果表明,建构安全信息学具有坚实的现实基础与充分的理论依据,本文研究既可为安全信息学研究奠定坚实的学科理论基础,亦可为安全信息学研究与发展提供清晰严谨的整体性框架,有利于促进安全信息学研究实现“规范化”与“系统化”,有利于指导构建完善的安全信息学的学科理论体系。