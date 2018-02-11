[目的/ 意义] 大数据技术是否能改进公共政策分析,这是目前国内外学术界研究热点,也是各国各级政府关心的重要问题。[方法/ 过程]采用系统文献综述(systematic review)对相关文献进行梳理,提炼出大数据应用于公共政策分析的效益和风险,以及如何用好大数据来支持公共政策的建议;总结大数据应用于公共政策的通用流程和参与主体间的价值网络;分步解析大数据在政策阶段中的具体应用案例。[结果/ 结论] 提出大数据应用于公共政策的通用框架,对我国运用大数据技术改进公共政策、公共决策具有一定的借鉴意义。