[1]石 婧 艾小燕 操子宜.大数据是否能改进公共政策分析?*―――基于系统文献综述的研究[J].情报杂志,2018,(02):161.
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大数据是否能改进公共政策分析?*―――基于系统文献综述的研究()
《情报杂志》[ISSN:1002-1965/CN:61-1167/G3]
- 卷:
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- 期数:
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2018年02期
- 页码:
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161
- 栏目:
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- 出版日期:
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2018-02-11
文章信息/Info
- Title:
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Can Big Data Improve Public Policy Analysis?―――A Study Based on Systematic Review
- 作者:
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石 婧 艾小燕 操子宜
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华中科技大学公共管理学院 武汉 430074
- 关键词:
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大数据 公共政策 政策分析 公共决策 开放数据
- 摘要:
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[目的/ 意义] 大数据技术是否能改进公共政策分析,这是目前国内外学术界研究热点,也是各国各级政府关心的重要问题。[方法/ 过程]采用系统文献综述(systematic review)对相关文献进行梳理,提炼出大数据应用于公共政策分析的效益和风险,以及如何用好大数据来支持公共政策的建议;总结大数据应用于公共政策的通用流程和参与主体间的价值网络;分步解析大数据在政策阶段中的具体应用案例。[结果/ 结论] 提出大数据应用于公共政策的通用框架,对我国运用大数据技术改进公共政策、公共决策具有一定的借鉴意义。
更新日期/Last Update:
1900-01-01