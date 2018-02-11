[目的/ 意义] 近年来,快速迭代更新的互联网信息技术使得网络恐怖主义犯罪衍生出新形态,恐怖势力擅于借助多元化互联网渠道进行极端主义思想散播、扩大组织规模等新式网络恐怖主义活动,已成为国际社会公共安全面临的新威胁。[方法/ 过程]通过对案例的收集、观察和分析,全面梳理了新式网络恐怖主义活动的演进形态、动因、特征及行动目标。[结果/ 结论]我国乃至国际社会防范和打击新式网络恐怖主义犯罪应当“标”“本”兼治,既要建立健全抑制恐怖信息传播的法律规制和技术防控体系,又要从根本上在话语战场扼杀恐怖势力的叙事内容。