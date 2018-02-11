[1]佘 硕 刘 旭.网络恐怖主义新动向及其治理分析*[J].情报杂志,2018,(02):37.
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网络恐怖主义新动向及其治理分析*()
《情报杂志》[ISSN:1002-1965/CN:61-1167/G3]
- 卷:
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- 期数:
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2018年02期
- 页码:
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37
- 栏目:
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- 出版日期:
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2018-02-11
文章信息/Info
- Title:
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New Form of Cyberterrorism and Its Governance
- 作者:
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佘 硕 刘 旭
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华中科技大学公共管理学院 武汉 430074
- 关键词:
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新式网络恐怖主义 传统网络恐怖主义 极端主义 现实破坏性 文化认同
- 摘要:
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[目的/ 意义] 近年来,快速迭代更新的互联网信息技术使得网络恐怖主义犯罪衍生出新形态,恐怖势力擅于借助多元化互联网渠道进行极端主义思想散播、扩大组织规模等新式网络恐怖主义活动,已成为国际社会公共安全面临的新威胁。[方法/ 过程]通过对案例的收集、观察和分析,全面梳理了新式网络恐怖主义活动的演进形态、动因、特征及行动目标。[结果/ 结论]我国乃至国际社会防范和打击新式网络恐怖主义犯罪应当“标”“本”兼治,既要建立健全抑制恐怖信息传播的法律规制和技术防控体系,又要从根本上在话语战场扼杀恐怖势力的叙事内容。
更新日期/Last Update:
1900-01-01