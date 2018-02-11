[目的/ 意义]科研人员评价备受学术领域的关注,选择合理客观的评价指标成为科研人员关注的焦点。[方法/ 过程]选取兰州大学机构知识库化学化工学院SCI 引用Top 100 研究人员为评价对象,对每位科研人员的EM 指数、h 指数、e 指数、iw(h)指数进行了对比分析,并进一步分析了上述指数与发文量和被引频次之间的相关关系。[结果/ 结论]EM 指数具有较好的区分度,对高被引文章敏感,稳定性好,评价结果更全面;EM 指数和h 指数、e指数、iw(h)指数具有显著的相关性;EM 指数受发文量和被引频次的影响最小。最后指出EM 指数在科研人员评价方面的不足之处,为后续改进奠定基础。