[1]刘雪梅 刘艳民.EM 指数及其相关指数用于科研人员评价研究*[J].情报杂志,2018,(02):129.
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EM 指数及其相关指数用于科研人员评价研究*()
《情报杂志》[ISSN:1002-1965/CN:61-1167/G3]
- 卷:
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- 期数:
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2018年02期
- 页码:
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129
- 栏目:
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- 出版日期:
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2018-02-11
文章信息/Info
- Title:
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EM-index and Related index for Researcher Evaluation
- 作者:
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刘雪梅 刘艳民
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兰州大学图书馆 兰州 730000
- 关键词:
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EM 指数 e 指数 iw(h)指数 h 指数 科研评价
- 摘要:
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[目的/ 意义]科研人员评价备受学术领域的关注,选择合理客观的评价指标成为科研人员关注的焦点。[方法/ 过程]选取兰州大学机构知识库化学化工学院SCI 引用Top 100 研究人员为评价对象,对每位科研人员的EM 指数、h 指数、e 指数、iw(h)指数进行了对比分析,并进一步分析了上述指数与发文量和被引频次之间的相关关系。[结果/ 结论]EM 指数具有较好的区分度,对高被引文章敏感,稳定性好,评价结果更全面;EM 指数和h 指数、e指数、iw(h)指数具有显著的相关性;EM 指数受发文量和被引频次的影响最小。最后指出EM 指数在科研人员评价方面的不足之处,为后续改进奠定基础。
更新日期/Last Update:
1900-01-01