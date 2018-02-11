[目的/ 意义]互联网高速发展时代,“网红”与青少年受众间的互动更为便捷与频繁,青少年的思想意识与行为模式也不同程度的“卷入”到网红经济浪潮。[方法/ 过程] 借助CAS 量表模型,将网红经济下青少年的卷入行为细分为娱乐社交、情感投射、完全认同、关系幻想和病理边缘五个维度,基于问卷调查分析网红经济下青少年卷入行为的类型与特征,并建立青少年卷入行为归因模型以探讨其关键影响因素。[结果/ 结论] 研究结果表明,不同的性别、年龄、接触网红时间、生活费所对应的青少年卷入程度均不同,而商品因素(质量、价格、售后)、网红类别、消费倾向(购买倾向和总和体验)等因素与研究对象成正相关的关系。研究结果对网红市场规范与青少年行为引导极具借鉴意义。