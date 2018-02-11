[1]刘海鸥 陈 晶 孙晶晶 张亚明 胡志颖.网红经济下青少年卷入行为及其归因实证研究*[J].情报杂志,2018,(02):104.
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网红经济下青少年卷入行为及其归因实证研究*()
《情报杂志》[ISSN:1002-1965/CN:61-1167/G3]
- 卷:
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- 期数:
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2018年02期
- 页码:
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104
- 栏目:
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- 出版日期:
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2018-02-11
文章信息/Info
- Title:
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An Empirical Study on the Involvement and Attributions of Adolescentsin Cyber Star Economy
- 作者:
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刘海鸥1; 2 陈 晶1 孙晶晶1; 2 张亚明1 胡志颖1
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1. 燕山大学互联网+与产业发展研究中心 秦皇岛 066004;2. 燕山大学区域经济发展研究中心 秦皇岛 066004
- 关键词:
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网红经济 青少年卷入行为 归因模型 CAS 量表
- 摘要:
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[目的/ 意义]互联网高速发展时代,“网红”与青少年受众间的互动更为便捷与频繁,青少年的思想意识与行为模式也不同程度的“卷入”到网红经济浪潮。[方法/ 过程] 借助CAS 量表模型,将网红经济下青少年的卷入行为细分为娱乐社交、情感投射、完全认同、关系幻想和病理边缘五个维度,基于问卷调查分析网红经济下青少年卷入行为的类型与特征,并建立青少年卷入行为归因模型以探讨其关键影响因素。[结果/ 结论] 研究结果表明,不同的性别、年龄、接触网红时间、生活费所对应的青少年卷入程度均不同,而商品因素(质量、价格、售后)、网红类别、消费倾向(购买倾向和总和体验)等因素与研究对象成正相关的关系。研究结果对网红市场规范与青少年行为引导极具借鉴意义。
更新日期/Last Update:
1900-01-01