[目的/ 意义]挖掘国内海上丝绸之路理论研究的热点及其相互间的逻辑关系,对于贯彻落实21 世纪海上丝绸之路战略,提升海上丝绸之路建设过程中的跨领域协同能力具有重要意义。[方法/ 过程]基于文献计量挖掘出我国海上丝绸之路的研究热点,并通过绘制战略坐标图来分析各热点领域的内部研究结构和相互间的逻辑关系。[结果/ 结论]研究发现,国内海上丝绸之路的研究热点主要集中在机遇和挑战下海洋经济与海洋强国建设、海上丝绸之路的文化意义及对南海区域的影响、沿海城市和港口的发展、以互联互通为基础的区域经济合作与发展这四大研究领域,各领域所处研究阶段及其在整个研究网络中的战略位置存在明显差异,且海上丝绸之路相关研究热点之间存在较强的内在逻辑关系和联结强度。