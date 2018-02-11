[1]李雨聪 刘 硕 王方明.基于环境犯罪学的犯罪预测模型的建立[J].情报杂志,2018,(02):45.
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基于环境犯罪学的犯罪预测模型的建立()
《情报杂志》[ISSN:1002-1965/CN:61-1167/G3]
- 卷:
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- 期数:
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2018年02期
- 页码:
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45
- 栏目:
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- 出版日期:
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2018-02-11
文章信息/Info
- Title:
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The Prediction Model for Crime Based on the Environmental Criminology
- 作者:
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李雨聪 刘 硕 王方明
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中国刑事警察学院 沈阳 110854
- 关键词:
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环境犯罪学 犯罪预测 预测模型 犯罪预防
- 摘要:
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[目的/ 意义] 面对当今社会犯罪率不断上升的趋势,犯罪预测技术得到了广泛的应用,客观并准确地预测犯罪成为警方情报部门工作、研究的重点。在以往的警务模式中警方常处于被动状态,而犯罪预测可以通过以往积累的犯罪数据来确定一类犯罪模式,并据此预测未来此类犯罪发生的可能性。[方法/ 过程]与环境犯罪学等相关理论相结合,可以建立以环境犯罪学为基础的犯罪预测模型,综合评价在罪犯、犯罪目标、犯罪环境三个因素相互作用下犯罪发生的可能性。[结果/ 结论]从新的角度建立犯罪预测模型,可以在一定程度上降低传统犯罪预测中主观因素对预测结果的干扰,能够进一步达到犯罪预测的目的。
更新日期/Last Update:
1900-01-01