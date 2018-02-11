[目的/ 意义] 深入剖析国外信息行为模型研究领域的发展进程,探索不同信息环境下的用户行为规律、本质特征和行为要素的组成形式,为提升模型研究视角的开阔性、方法的多样性以及观点的深入性提供理论参考。[方法/ 过程]选取国外19 个典型信息行为模型,从来源、理论视角、模型观点/ 领域、情境因素等方面展开对比分析,研究典型模型内部的观点完善过程,探索模型之间在研究基础、行为类型、涉及领域、要素组成等方面的继承影响关系,揭示出国外信息行为模型研究领域的发展脉络。[结果/ 结论]对当前国外该领域研究形成较为全面和发展性的认识,充分理解其理论内涵发展的阶段性、情境因素完善的渐近性、模型研究方法的结合性以及网络信息行为模型的特殊性。