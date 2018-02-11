[1]李小青 张凤琴 严晓梅 陈桂茸.国外典型用户信息行为模型发展综述及启示[J].情报杂志,2018,(02):194.
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国外典型用户信息行为模型发展综述及启示()
《情报杂志》[ISSN:1002-1965/CN:61-1167/G3]
- 卷:
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- 期数:
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2018年02期
- 页码:
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194
- 栏目:
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- 出版日期:
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2018-02-11
文章信息/Info
- Title:
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Review on User Information Behavior Model Abroadand Its Implication for Further Research
- 作者:
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李小青 张凤琴 严晓梅 陈桂茸
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空军工程大学信息与导航学院 西安 710077
- 关键词:
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信息行为 用户行为 行为模型 信息行为模型 信息行为发展 模型发展
- 摘要:
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[目的/ 意义] 深入剖析国外信息行为模型研究领域的发展进程,探索不同信息环境下的用户行为规律、本质特征和行为要素的组成形式,为提升模型研究视角的开阔性、方法的多样性以及观点的深入性提供理论参考。[方法/ 过程]选取国外19 个典型信息行为模型,从来源、理论视角、模型观点/ 领域、情境因素等方面展开对比分析,研究典型模型内部的观点完善过程,探索模型之间在研究基础、行为类型、涉及领域、要素组成等方面的继承影响关系,揭示出国外信息行为模型研究领域的发展脉络。[结果/ 结论]对当前国外该领域研究形成较为全面和发展性的认识,充分理解其理论内涵发展的阶段性、情境因素完善的渐近性、模型研究方法的结合性以及网络信息行为模型的特殊性。
更新日期/Last Update:
1900-01-01