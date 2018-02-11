[目的/ 意义]探索新能源产业技术网络的结构特征及其演变,为其产业发展战略选择提供依据。[ 方法/过程]以中国知识产权局公开的2006-2017 年企业专利申请数据,利用关联规则挖掘方法计算太阳能发电各技术领域之间交互影响值,构建了太阳能发电技术网络。基于社会网络分析方法,对太阳能发电技术网络中的网络结构特征及其演变情况进行分析。[结果/ 结论]研究结果表明,从2006 年到2017 年太阳能发电的专利技术领域不断聚焦,并收敛于部分技术领域。从太阳能发电技术网络结构特征来看,其表现为明显的小世界特征和“核心―――边缘”结构。度数中心性、中介中心性等指标均体现了网络集中趋势,演变过程表现为逐渐聚焦,经历了核心多极化,核心集聚,核心扩散三个阶段,反映出太阳能发电技术从多元化的技术领域发展推进到核心技术领域的发展过程。