[目的/ 意义]在反腐败过程中能发挥积极作用的开放数据可称为反腐败开放数据。对国外反腐败开放数据的研究进展进行梳理,可为国内的相关理论和实践研究提供借鉴。[方法/ 过程]从基本问题研究和实践研究两个方面对国外反腐败开放数据的研究进展进行分析,在此基础上探讨对我国的启示。[结果/ 结论]国外的基本问题研究主要集中在开放数据的反腐败作用、反腐败开放数据的类型和标准、政策保障措施等几个方面,存在研究不够系统全面、权威成果较少等问题;实践研究方面,主要集中在软件系统构建、案例分析等方面,讨论预防型反腐败软件系统的研究成果较多,讨论检测型反腐败软件系统的研究成果较少。