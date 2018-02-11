[目的/ 意义] 竞争情报是应对国际贸易争端和贸易壁垒的有力手段,随着知识经济的到来,知识产权贸易壁垒对我国出口贸易的影响也日益加剧,“337 调查”作为典型的国际知识产权贸易壁垒,已经成为限制我国出口贸易发展的重要手段。2016 年美国337 调查出现了重大变化并呈现出新的发展趋势,应当对此加以重视。[ 过程/ 方法]从2016 年337 调查的统计数据开始,通过分析2016 年337 调查的典型案例探寻337 调查规则的变化,预测337调查的发展趋势,并从竞争情报的角度提出我国应采取的对策。[结果/ 结论]应对337 调查是重要的竞争情报研究领域,面对337 调查贸易保护主义倾向加剧、管辖范围扩张、调查程序发生变化和发起量持续上升的趋势,我国应当从建立知识产权预警机制、组织开展基于337 调查的竞争情报活动和利用337 调查规则争取有利竞争地位三个方面着手,提高企业快速、积极和灵活应对337 调查的能力,维护我国国家和企业的利益。