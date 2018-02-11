[1]曹晓慧.美国“337 调查”的新趋势及我国的应对措施*[J].情报杂志,2018,(02):30.
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美国“337 调查”的新趋势及我国的应对措施*()
《情报杂志》[ISSN:1002-1965/CN:61-1167/G3]
- 卷:
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- 期数:
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2018年02期
- 页码:
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30
- 栏目:
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- 出版日期:
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2018-02-11
文章信息/Info
- Title:
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New Tendency of Section 337 Investigation and the Response of China
- 作者:
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曹晓慧
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中南财经政法大学知识产权研究中心 武汉 430223
- 关键词:
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337 调查 知识产权 应对策略 竞争情报
- 摘要:
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[目的/ 意义] 竞争情报是应对国际贸易争端和贸易壁垒的有力手段,随着知识经济的到来,知识产权贸易壁垒对我国出口贸易的影响也日益加剧,“337 调查”作为典型的国际知识产权贸易壁垒,已经成为限制我国出口贸易发展的重要手段。2016 年美国337 调查出现了重大变化并呈现出新的发展趋势,应当对此加以重视。[ 过程/ 方法]从2016 年337 调查的统计数据开始,通过分析2016 年337 调查的典型案例探寻337 调查规则的变化,预测337调查的发展趋势,并从竞争情报的角度提出我国应采取的对策。[结果/ 结论]应对337 调查是重要的竞争情报研究领域,面对337 调查贸易保护主义倾向加剧、管辖范围扩张、调查程序发生变化和发起量持续上升的趋势,我国应当从建立知识产权预警机制、组织开展基于337 调查的竞争情报活动和利用337 调查规则争取有利竞争地位三个方面着手,提高企业快速、积极和灵活应对337 调查的能力,维护我国国家和企业的利益。
更新日期/Last Update:
1900-01-01