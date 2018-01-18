[目的/ 意义]结合科技创新政策情报和我国31 个省市的科技创新成果及效率研究我国科技创新政策绩效的提升路径。[方法/ 过程]运用改进的两阶段动态网络DEA 模型,将科技创新政策发布后各地区创新行为分为两阶段,第一阶段是从创新投入到中间创新产出阶段,第二阶段是中间产出到成果转化阶段,得到两阶段效率得分。[结果/ 结论]研究发现第二阶段是创新效率提升的瓶颈,也是科技创新政策绩效提升的瓶颈,以此为研究重点,基于虚拟前沿面来挖掘提升创新效率以及科技创新政策绩效的具体方法并最终提出政策建议。