[目的/ 意义]对比分析中外图书情报学期刊论文英语标题的结构特征,为国内研究人员撰写高质量英语标题提供参考。[方法/ 过程]以2000 篇图书情报学学术论文英语标题为语料,自建两个语料库,开展定量研究。[ 结果/ 结论]研究发现,中国学者学术论文英语标题长度与母语学者学术论文标题长度基本一致,符合国际规范;国内学者偏爱“名词词组型标题”,而国外学者喜好“复合型标题”;“零冠词+单数名词”是中外学者最常用的标题形式,但中国学者在这一结构中极大地超用research, study 和analysis 这3 个名词;中外学者都喜欢使用名词修饰核心名词,其次是形容词。在并排使用名词时,两个群体的差异不大,最大量达到六个名词并列,使用最多的结构是3 个名词并列。