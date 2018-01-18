[1]严炜炜 赵 杨.科研合作中的协同信息行为规范与控制体系构建[J].情报杂志,2018,(01):140.
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科研合作中的协同信息行为规范与控制体系构建()
《情报杂志》[ISSN:1002-1965/CN:61-1167/G3]
- 卷:
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- 期数:
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2018年01期
- 页码:
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140
- 栏目:
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- 出版日期:
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2018-01-18
文章信息/Info
- Title:
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The Construction of Behavior Norms and Behavior Control of CollaborativeInformation Behavior in Scientific Cooperation
- 作者:
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严炜炜 赵 杨
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武汉大学信息资源研究中心 武汉 430072
- 关键词:
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科研合作 协同信息行为 行为规范 行为控制
- 摘要:
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[目的/ 意义]科研合作中的协同信息行为具有复杂性和多元主体参与特性,研究科研合作协同信息行为的行为规范与控制体系是实现科研协同目标及协同信息行为全面控制的重要基础。[方法/ 过程] 梳理了科研协同信息行为控制目标,提出了科研协同信息行为执行规范的制定标准,并针对行为控制对象和行为控制内容具体构建了科研协同信息行为执行规范。[结果/ 结论]科研协同信息行为的控制体系可分别从科研协同信息行为的执行进度、沟通与交互层面构建,为科研协同信息行为的有序、有效开展提供保障。
更新日期/Last Update:
1900-01-01