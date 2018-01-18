[1]熊回香 叶佳鑫.基于同义词词林的社会化标签等级结构构建研究*[J].情报杂志,2018,(01):126.
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基于同义词词林的社会化标签等级结构构建研究*()
《情报杂志》[ISSN:1002-1965/CN:61-1167/G3]
- 卷:
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- 期数:
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2018年01期
- 页码:
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126
- 栏目:
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- 出版日期:
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2018-01-18
文章信息/Info
- Title:
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Research on Hierarchical Structure Construction of Socialized TagsBased on TongYiCiCiLin
- 作者:
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熊回香 叶佳鑫
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华中师范大学信息管理学院 武汉 430079
- 关键词:
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大众分类 标签 同义词词林 等级结构
- 摘要:
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[目的/ 意义]利用同义词词林,挖掘标签间的相互关系,构建标签等级结构,对标签进行规范化控制,从而提高利用标签检索的效率。[方法/ 过程]首先,按照标签间关系联系的紧密大小对标签间的关系进行了层级划分;随后,通过分析标签与资源的联系强度,将标签与关系紧密的资源联系起来;最后,根据标签间及标签与资源的关系来确定标签间的父子关系,构建标签等级结构。[结果/ 结论]选取了“豆瓣读书”中的实例数据进行实证研究,研究表明,该算法具有一定的可行性和有效性,能够较好地构建标签等级结构。
更新日期/Last Update:
1900-01-01