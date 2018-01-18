[目的/ 意义]利用同义词词林,挖掘标签间的相互关系,构建标签等级结构,对标签进行规范化控制,从而提高利用标签检索的效率。[方法/ 过程]首先,按照标签间关系联系的紧密大小对标签间的关系进行了层级划分;随后,通过分析标签与资源的联系强度,将标签与关系紧密的资源联系起来;最后,根据标签间及标签与资源的关系来确定标签间的父子关系,构建标签等级结构。[结果/ 结论]选取了“豆瓣读书”中的实例数据进行实证研究,研究表明,该算法具有一定的可行性和有效性,能够较好地构建标签等级结构。