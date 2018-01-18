[目的/ 意义]对中、日、印、韩四国科技期刊作者国际化水平进行分析和评价,了解我国科技期刊作者国际化水平。[方法/ 过程]以符合条件的149 种2015 版中、日、印、韩四国英文SCI 来源期刊为研究对象,运用作者国际化分数(Fraction of Author Internationalization,FAI)和作者国际化指数(Index of Author Internationalization,IAI)来表征期刊作者国际化水平,对中、日、印、韩四国科技期刊FAI 和IAI 进行比较,从而评价各国期刊作者国际化程度。[ 结果/ 结论]日本期刊FAI1、FAI2、IAI1 和IAI2 均为最高,分别是0郾480依0郾230、0郾579依0郾276、0郾162依0郾084 和0郾223依0郾110;中国期刊FAI1、FAI2 和IAI1 最低,分别为0郾230依0郾167、0郾382依0郾233 和0郾0837依0郾701;印度期刊IAI2(0郾135依0郾752)最低。结果表明,日本期刊作者国际化程度最高,韩国、印度次之,中国最低。在评价科技期刊作者国际化水平方面,FAI1、FAI2 和IAI1 和IAI2 等4 个指标具有高度一致性。