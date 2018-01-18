[1]魏雅慧 周 晶 刘雪立.中、日、印、韩四国科技期刊作者国际化水平分析与评价*[J].情报杂志,2018,(01):72.
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中、日、印、韩四国科技期刊作者国际化水平分析与评价*()
《情报杂志》[ISSN:1002-1965/CN:61-1167/G3]
- 卷:
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- 期数:
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2018年01期
- 页码:
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72
- 栏目:
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- 出版日期:
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2018-01-18
文章信息/Info
- Title:
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Analysis and Evaluation of Author Internationalization of Scientific Journalsin China, Japan, India and South Korea
- 作者:
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魏雅慧1; 2 周 晶1; 2 刘雪立1; 3
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1. 新乡医学院河南省科技期刊研究中心 新乡 453003;2. 新乡医学院管理学院 新乡 453003;3. 新乡医学院期刊社 新乡 453003
- 关键词:
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科技期刊 作者国际化 作者国际化分数 作者国际化指数
- 摘要:
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[目的/ 意义]对中、日、印、韩四国科技期刊作者国际化水平进行分析和评价,了解我国科技期刊作者国际化水平。[方法/ 过程]以符合条件的149 种2015 版中、日、印、韩四国英文SCI 来源期刊为研究对象,运用作者国际化分数(Fraction of Author Internationalization,FAI)和作者国际化指数(Index of Author Internationalization,IAI)来表征期刊作者国际化水平,对中、日、印、韩四国科技期刊FAI 和IAI 进行比较,从而评价各国期刊作者国际化程度。[ 结果/ 结论]日本期刊FAI1、FAI2、IAI1 和IAI2 均为最高,分别是0郾480依0郾230、0郾579依0郾276、0郾162依0郾084 和0郾223依0郾110;中国期刊FAI1、FAI2 和IAI1 最低,分别为0郾230依0郾167、0郾382依0郾233 和0郾0837依0郾701;印度期刊IAI2(0郾135依0郾752)最低。结果表明,日本期刊作者国际化程度最高,韩国、印度次之,中国最低。在评价科技期刊作者国际化水平方面,FAI1、FAI2 和IAI1 和IAI2 等4 个指标具有高度一致性。
更新日期/Last Update:
1900-01-01