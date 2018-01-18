[目的/ 意义] 知识经济时代,单个企业竞争转向企业网络竞争,优化网络关系提升知识管理水平成为制造企业当前重要战略任务。[方法/ 过程]在揭示制造企业网络关系、知识管理内涵与构成维度基础上,分析了互惠、联结对知识获取、转移与创新的影响。根据理论分析,提出基于互惠的促进资源流动、提升网络开放性、增强合作意愿、增加转移价值、衍生同伴压力、缩短权利距离、减少专用投资、拓展外溢知识等知识管理方法;提出基于联结的降低机会主义、强化隐性知识、减少冲突、形成共识与心理契约、学习模仿、促进社会化与标准化的知识管理方法。[ 结果/ 结论]综上设计了基于网络关系的知识管理模型,研究可为制造企业优化网络关系、有效开展知识管理提供决策参考。