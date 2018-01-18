[1]王 林 钟书华.国外“ 智慧专业化空间分布”研究述评*[J].情报杂志,2018,(01):34.
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国外“ 智慧专业化空间分布”研究述评*()
《情报杂志》[ISSN:1002-1965/CN:61-1167/G3]
- 卷:
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- 期数:
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2018年01期
- 页码:
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34
- 栏目:
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- 出版日期:
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2018-01-18
文章信息/Info
- Title:
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Foreign Literature Review on "Spatial Distribution of Smart Specialization"
- 作者:
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王 林 钟书华
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华中科技大学公共管理学院 武汉 430074
- 关键词:
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智慧专业化 空间分布 创新发展
- 摘要:
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[目的/ 意义] 智慧专业化是欧盟创新发展的指导性方案,帮助欧盟摆脱了经济危机的影响,对其空间分布的研究能够为我国经济社会发展提供有益借鉴。[方法/ 过程]运用文献研究法、比较分析法和案例分析法等研究方法,分析了欧盟智慧专业化空间分布的现状。[结果/ 结论]国外智慧专业化空间分布的规律呈现3 个特征、空间分布模式归纳为4 大类,空间分布的影响因素总结为3 个方面。
更新日期/Last Update:
1900-01-01