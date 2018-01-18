[目的/ 意义] 智慧专业化是欧盟创新发展的指导性方案,帮助欧盟摆脱了经济危机的影响,对其空间分布的研究能够为我国经济社会发展提供有益借鉴。[方法/ 过程]运用文献研究法、比较分析法和案例分析法等研究方法,分析了欧盟智慧专业化空间分布的现状。[结果/ 结论]国外智慧专业化空间分布的规律呈现3 个特征、空间分布模式归纳为4 大类,空间分布的影响因素总结为3 个方面。