[目的/ 意义]进行涉华舆情研究有利于探析他国眼中的中国形象,进而有针对性地开展外宣工作。对国内相关研究进行细致梳理,能找出现今不足,为未来研究提供参考,最终助力国家对外传播工作的顺利开展。[ 方法/过程]使用中国知网“中国期刊全文数据库”,以“涉华舆情”“涉华舆论”或“涉华报道”为主题,检索2008 年至2017年间发表的文献;在系统检索结果的基础上,经过人工筛选获得有效样本;从宏观层面系统梳理涉华舆情研究概况,微观层面按理论、实证及综述等不同研究性质分类介绍国内研究现状;指出现有研究存在的不足并构建系统的涉华舆情研究框架。[结果/ 结论]通过文献梳理与解读,发现理论研究亟待加强,舆情对象和信息源有待扩展,研究内容有待深化。