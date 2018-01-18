[1]王宏俐 闫开伦.涉华舆情研究述评*―――对2008-2017 年间国内文献的分析与反思[J].情报杂志,2018,(01):82.
点击复制
涉华舆情研究述评*―――对2008-2017 年间国内文献的分析与反思()
《情报杂志》[ISSN:1002-1965/CN:61-1167/G3]
- 卷:
-
- 期数:
-
2018年01期
- 页码:
-
82
- 栏目:
-
- 出版日期:
-
2018-01-18
文章信息/Info
- Title:
-
Review on Domestic Research on China-related Public Opinions―An Analysis of Domestic Papers Published in 2008-2017
- 作者:
-
王宏俐 闫开伦
-
西安交通大学外国语学院 西安 710049
- 关键词:
-
涉华舆情 对外传播 国家形象
- 摘要:
-
[目的/ 意义]进行涉华舆情研究有利于探析他国眼中的中国形象,进而有针对性地开展外宣工作。对国内相关研究进行细致梳理,能找出现今不足,为未来研究提供参考,最终助力国家对外传播工作的顺利开展。[ 方法/过程]使用中国知网“中国期刊全文数据库”,以“涉华舆情”“涉华舆论”或“涉华报道”为主题,检索2008 年至2017年间发表的文献;在系统检索结果的基础上,经过人工筛选获得有效样本;从宏观层面系统梳理涉华舆情研究概况,微观层面按理论、实证及综述等不同研究性质分类介绍国内研究现状;指出现有研究存在的不足并构建系统的涉华舆情研究框架。[结果/ 结论]通过文献梳理与解读,发现理论研究亟待加强,舆情对象和信息源有待扩展,研究内容有待深化。
更新日期/Last Update:
1900-01-01