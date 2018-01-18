[目的/ 意义]外交智库作为专门致力于研究外交活动及国际关系等问题的专业型智库,在国际社会中的影响力逐渐显现。英国外交智库发展历史悠久、影响广泛,其建设经验对我国具有较强的借鉴意义。[方法/ 过程] 在宏观层面,对英国三所典型外交智库进行系统描述与对比分析。在微观层面,对英国外交智库的资源配置、功能发挥、研究内容及成果产出等方面展开深入研究。[结果/ 结论] 发现英国外交智库建设在国际上已取得一定成就,而我国外交智库发展尚存不足。应合理借鉴英国外交智库发展路径,提出拓宽融资渠道、承担国际责任、保障产出公信等建议,致力于构建中国特色外交智库。