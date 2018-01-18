[1]司文峰 胡广伟.电子政务服务价值共创实现内容、过程及资源要素分析*[J].情报杂志,2018,(01):132.
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电子政务服务价值共创实现内容、过程及资源要素分析*()
《情报杂志》[ISSN:1002-1965/CN:61-1167/G3]
- 卷:
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- 期数:
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2018年01期
- 页码:
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132
- 栏目:
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- 出版日期:
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2018-01-18
文章信息/Info
- Title:
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E-Government Services Value Co-creation:Implementation Content,Process and Resource Elements
- 作者:
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司文峰 胡广伟
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1. 南京大学信息管理学院 南京 210023;2. 南京大学政务数据资源研究所 南京 210023
- 关键词:
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互联网+ 价值共创 电子政务服务 价值实现内容 资源要素
- 摘要:
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[目的/ 意义]在现今“互联网+”环境下,政务服务出现新变化,用户参与具备更多机会,迫切需要新理念指导。[方法/ 过程]结合中国发展现状,引入价值共创理论,探讨电子政务服务价值共创内容、过程、资源要素。通过识别价值共创常见的七类内容,确立价值共识、价值共生、价值共创、价值共享、价值共勉、价值扩散演进过程,构造“DARTVSS”“TEMFI”演进资源要素模型,深入分析资源要素匹配、模型要素匹配的内在规律。[ 结果/ 结论] 梳理出电子政务服务价值共创实现流程,阐释了电子政务服务价值共创实现过程模型。
更新日期/Last Update:
1900-01-01