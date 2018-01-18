[目的/ 意义]在现今“互联网+”环境下,政务服务出现新变化,用户参与具备更多机会,迫切需要新理念指导。[方法/ 过程]结合中国发展现状,引入价值共创理论,探讨电子政务服务价值共创内容、过程、资源要素。通过识别价值共创常见的七类内容,确立价值共识、价值共生、价值共创、价值共享、价值共勉、价值扩散演进过程,构造“DARTVSS”“TEMFI”演进资源要素模型,深入分析资源要素匹配、模型要素匹配的内在规律。[ 结果/ 结论] 梳理出电子政务服务价值共创实现流程,阐释了电子政务服务价值共创实现过程模型。