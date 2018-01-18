[目的/ 意义] 网络直播是人类传播样态一次新的、革命性的变革,是内容生产领域信息维度不断演进叠加的产物。网络直播与政务的联姻,给互联网+政务开拓了新的想象空间。研究网络直播+政务,对我国政务服务的创新具有重大意义。[方法/ 过程]通过梳理网络直播+政务的研究缘起,探讨网络直播+政务的内涵界定,用参与式治理的视角,探讨了网络直播+政务推动公民参与社会治理的发生机制,分析了网络直播+政务在推动公民参与社会治理存在的几个问题。[结果/ 结论]研究最后提出促进网络直播+政务推动公民参与社会治理的对策,从而使政务部门更好地把握网络直播+政务的内涵、特性与发展,让网络直播+政务的媒体属性和工具属性得到全面的绽放与舒展,以期为我国以直播方式的网络理政、公共治理提供有价值的参考,打造互联网高能社会高速公路上的“政务名牌车”。