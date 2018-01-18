[目的/ 意义]互联网时代,识别竞争者更加困难。但现有的竞争者识别研究仍仅以焦点企业为中心建立框架,未能解决竞争不对称性、管理短视和竞争盲点等引起的竞争认知不一致性问题,导致竞争者识别不足和过度识别。[方法/ 过程]通过文献调研重新梳理了竞争者识别的研究脉络,阐述了增加以目标企业、顾客为中心进行竞争者识别的重要性,并提出顾客敏锐性的概念。[结果/ 结论]以此为基础构建了一个融合焦点企业、目标企业和顾客的多中心视角下的竞争者识别框架,进一步提出未来研究方向。并尝试从更动态、全面的视角思考竞争者识别问题,以期为竞争情报、战略管理相关研究提供借鉴。