[1]亓 晖 姚小涛 张祺瑞.焦点企业、目标企业与顾客:多中心视角下竞争者识别框架构建*[J].情报杂志,2018,(01):14.
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焦点企业、目标企业与顾客:多中心视角下竞争者识别框架构建*()
《情报杂志》[ISSN:1002-1965/CN:61-1167/G3]
- 卷:
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- 期数:
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2018年01期
- 页码:
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14
- 栏目:
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- 出版日期:
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2018-01-18
文章信息/Info
- Title:
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Focal Firm,Target Firm and Customer:A Framework of CompetitorIdentification Based on Multi-center Prospective
- 作者:
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亓 晖 姚小涛 张祺瑞
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西安交通大学管理学院 西安 710049
- 关键词:
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竞争者识别 管理短视 竞争盲点 竞争不对称性 多中心视角
- 摘要:
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[目的/ 意义]互联网时代,识别竞争者更加困难。但现有的竞争者识别研究仍仅以焦点企业为中心建立框架,未能解决竞争不对称性、管理短视和竞争盲点等引起的竞争认知不一致性问题,导致竞争者识别不足和过度识别。[方法/ 过程]通过文献调研重新梳理了竞争者识别的研究脉络,阐述了增加以目标企业、顾客为中心进行竞争者识别的重要性,并提出顾客敏锐性的概念。[结果/ 结论]以此为基础构建了一个融合焦点企业、目标企业和顾客的多中心视角下的竞争者识别框架,进一步提出未来研究方向。并尝试从更动态、全面的视角思考竞争者识别问题,以期为竞争情报、战略管理相关研究提供借鉴。
更新日期/Last Update:
1900-01-01