[目的/ 意义]社交媒体用户已逐渐由主动、积极地使用转向被动、消极地使用,传统的信息系统持续使用理论已不足以准确地刻画社交媒体等一类享乐型信息系统用户的负面情绪与消极使用行为,通过对相关文献综述,以期为未来研究提供理论基础和方法借鉴。[方法/ 过程]从Elsevier 和Web of Science 数据库选出相关的英文研究文献69 篇;从CNKI 数据库检索出45 篇中文文献。对社交媒体负面情绪与消极行为进行细分,由此梳理社交媒体用户的倦怠、焦虑等负面情绪和隐藏、回避、忽略、退出等细分的消极行为的研究脉络,借鉴组织行为学、社会学、营销学、医学等领域对情绪和行为的研究成果,分析现有研究的不足,并对未来研究方向进行展望。[结果/ 结论]国内外对于社交媒体用户负面情绪和消极使用行为的研究尚处于起步阶段,二者间的内在联系还未引起学者足够的重视,同时,研究方法也比较单一。因此,这一主题值得学者从多种视角深入研究。