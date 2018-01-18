[目的/ 意义]针对我国政府在公共问题的决策方案及其进入程序拥有决定性权力的现象,提出智库参与政府政策制订的观点,拟为国家治理体系现代化提供决策参考。[方法/ 过程] 运用文献研读和理论推演的方法,探讨了加强我国新型智库建设的动因,剖析了新型社会智库服务政府决策的功能诉求,分析了我国新型智库服务政府决策的契机,讨论了我国智库服务政府决策中存在的问题,提出了新型智库服务政府决策的提升策略。[结果/ 结论]认为传统的公共治理方式阻碍了智库参与决策的积极性,未来我国新型智库必须结合全面深化改革带来了良好的发展契机,不断加强体制机制建设,努力提升自身服务政府决策的能力。