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¡¶Çé±¨ÔÓÖ¾¡·[ISSN:1002-1965/CN:61-1167/G3]

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2018Äê01ÆÚ
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158
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2018-01-18

ÎÄÕÂÐÅÏ¢/Info

Title:
The Impact of Knowledge Diffusion on International Joint Research andDiscipline Integration: A Case Study of ISLS and Communication
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¸üÐÂÈÕÆÚ/Last Update: 1900-01-01