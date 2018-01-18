[1]鞠英杰 游雪雯.基于生态系统理论的产业竞争情报分析研究[J].情报杂志,2018,(01):22.
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基于生态系统理论的产业竞争情报分析研究()
《情报杂志》[ISSN:1002-1965/CN:61-1167/G3]
- 卷:
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- 期数:
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2018年01期
- 页码:
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22
- 栏目:
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- 出版日期:
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2018-01-18
文章信息/Info
- Title:
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Research of Industrial Competitive Intelligence Analysis Based on Ecosystem Theory
- 作者:
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鞠英杰1 游雪雯2
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1. 苏州大学文正学院,苏州大学企业竞争情报研究发展中心 苏州 215104;2. 江苏省广播电视总台(集团)广播传媒中心 南京 210000
- 关键词:
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竞争情报 产业竞争情报 生态系统
- 摘要:
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[目的/ 意义]针对产业竞争情报与行业竞争情报研究存在概念混淆问题,纠正长期以来人们对产业竞争情报存在的错误认识,创新产业竞争情报分析研究。[方法/ 过程] 从人们常用的产业竞争情报研究范式的分析入手,进行比较分析,运用生态系统理论开展产业竞争情报研究。[结果/ 结论] 建立了产业竞争情报分析框架,构建了基于产业生态系统的竞争情报分析模型,完善和细化了产业竞争情报分析流程。
更新日期/Last Update:
1900-01-01