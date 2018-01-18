[目的/ 意义]针对产业竞争情报与行业竞争情报研究存在概念混淆问题,纠正长期以来人们对产业竞争情报存在的错误认识,创新产业竞争情报分析研究。[方法/ 过程] 从人们常用的产业竞争情报研究范式的分析入手,进行比较分析,运用生态系统理论开展产业竞争情报研究。[结果/ 结论] 建立了产业竞争情报分析框架,构建了基于产业生态系统的竞争情报分析模型,完善和细化了产业竞争情报分析流程。