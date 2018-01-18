[1]居 佳 任 旭 郝生跃.基于文化演化视角的项目团队内知识转移仿真研究[J].情报杂志,2018,(01):169.
点击复制
基于文化演化视角的项目团队内知识转移仿真研究()
《情报杂志》[ISSN:1002-1965/CN:61-1167/G3]
- 卷:
-
- 期数:
-
2018年01期
- 页码:
-
169
- 栏目:
-
- 出版日期:
-
2018-01-18
文章信息/Info
- Title:
-
Simulation Research on Knowledge Transfer in the Project TeamBased on Cultural Evolution
- 作者:
-
居 佳 任 旭 郝生跃
-
北京交通大学经济管理学院 北京 100044
- 关键词:
-
知识转移 项目团队 文化演化
- 摘要:
-
[目的/ 意义] 目前,项目团队知识转移已成为众多学者和项目管理人员的关注重点,然而文化作为团队的系统特征,从项目生命周期内团队文化演化视角展开的研究尚存不足;[方法/ 过程]在修订理性行为理论的基础上,将文化情境、转移双方的知识特征及个体意向纳入知识转移的综合分析框架中,构建项目团队知识转移的系统动力学模型进行仿真分析;[结果/ 结论]仿真结果显示,模型能较好地拟合项目团队知识转移的实际情况,揭示了团队文化―――项目成员―――知识转移―――团队文化的循环作用机理,为项目团队知识创新能力的增强提供了有效的指导建议。
更新日期/Last Update:
1900-01-01