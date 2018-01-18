[1]江文奇 王晨晨 祁晨晨.智慧城市功能风险评估模型构建及应用研究*[J].情报杂志,2018,(01):186.
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智慧城市功能风险评估模型构建及应用研究*()
《情报杂志》[ISSN:1002-1965/CN:61-1167/G3]
- 卷:
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- 期数:
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2018年01期
- 页码:
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186
- 栏目:
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- 出版日期:
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2018-01-18
文章信息/Info
- Title:
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Research on Functional Risk Assessment Model of Smart City and Its Application
- 作者:
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江文奇 王晨晨 祁晨晨
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南京理工大学经济管理学院,江苏产业集群决策咨询研究基地 南京 210094
- 关键词:
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智慧城市 功能风险 评估指标 直觉模糊集
- 摘要:
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[目的/ 意义]智慧城市具有自我学习、优化运行、预测预警和安全防护等主要功能,通过评估智慧城市功能风险,为有效且积极的应对风险提供理论指导。[方法/ 过程]按照风险管理理论,通过对智慧城市功能风险分析、指标设计、评估模型设计等,构建评价指标体系,并基于风险概率特征,采用三点法确定风险概率,运用直觉模糊集理论和理想点法进行风险的综合评估,进而提出风险应对策略。[结果/ 结论] 构建了13 个智慧城市功能风险评价指标,通过实证研究提出了相关智慧城市的功能风险应对策略。
更新日期/Last Update:
1900-01-01