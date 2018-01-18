[目的/ 意义]智慧城市具有自我学习、优化运行、预测预警和安全防护等主要功能,通过评估智慧城市功能风险,为有效且积极的应对风险提供理论指导。[方法/ 过程]按照风险管理理论,通过对智慧城市功能风险分析、指标设计、评估模型设计等,构建评价指标体系,并基于风险概率特征,采用三点法确定风险概率,运用直觉模糊集理论和理想点法进行风险的综合评估,进而提出风险应对策略。[结果/ 结论] 构建了13 个智慧城市功能风险评价指标,通过实证研究提出了相关智慧城市的功能风险应对策略。