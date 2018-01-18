[1]黄凯丽 赵 频.“ 一带一路”倡议的政策文本量化研究*―――基于政策工具视角[J].情报杂志,2018,(01):53.
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“ 一带一路”倡议的政策文本量化研究*―――基于政策工具视角()
《情报杂志》[ISSN:1002-1965/CN:61-1167/G3]
- 卷:
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- 期数:
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2018年01期
- 页码:
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53
- 栏目:
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- 出版日期:
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2018-01-18
文章信息/Info
- Title:
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Policy Textual and Quantitative Research on “the Belt and Road Initiatives”―――from the Perspective of Policy Instruments
- 作者:
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黄凯丽 赵 频
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中国地质大学(武汉)公共管理学院 武汉 430074
- 关键词:
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“一带一路” 政策文本 政策工具 量化研究
- 摘要:
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[目的/ 意义]目前对于“一带一路”已有多角度的解读,但缺乏国家层面整体政策的研究。“一带一路”倡议的政策文本研究对于深入认识“一带一路”倡议的重点领域、发展方向和解决当前建设过程中面临的问题具有重要意义。[方法/ 过程]运用政策文本分析法,在整体方面对政策文本形式、政策制定主体、政策涉及领域和政策年度四个方面进行总结,在具体方面从政策工具的选择与使用角度对国家“ 一带一路”政策进行特征分析与研究。[ 结果/ 结论]研究得出目前处于政策规模化发展阶段;政策制定主体多元化但缺乏针对性;政策工具的使用符合一般规律但差异化特征明显。建议加强宏观指导,注重国家层面政策的宏观性与长远性;政策由数量的规模化到内容的专业化、针对性发展;选择性地加强政策工具的使用及实施力度。
更新日期/Last Update:
1900-01-01