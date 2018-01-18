[目的/ 意义]目前对于“一带一路”已有多角度的解读,但缺乏国家层面整体政策的研究。“一带一路”倡议的政策文本研究对于深入认识“一带一路”倡议的重点领域、发展方向和解决当前建设过程中面临的问题具有重要意义。[方法/ 过程]运用政策文本分析法,在整体方面对政策文本形式、政策制定主体、政策涉及领域和政策年度四个方面进行总结,在具体方面从政策工具的选择与使用角度对国家“ 一带一路”政策进行特征分析与研究。[ 结果/ 结论]研究得出目前处于政策规模化发展阶段;政策制定主体多元化但缺乏针对性;政策工具的使用符合一般规律但差异化特征明显。建议加强宏观指导,注重国家层面政策的宏观性与长远性;政策由数量的规模化到内容的专业化、针对性发展;选择性地加强政策工具的使用及实施力度。