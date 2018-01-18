[1]宫 雪 崔 雷.基于医学主题词共现网络的链接预测研究[J].情报杂志,2018,(01):66.
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基于医学主题词共现网络的链接预测研究()
《情报杂志》[ISSN:1002-1965/CN:61-1167/G3]
- 卷:
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- 期数:
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2018年01期
- 页码:
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66
- 栏目:
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- 出版日期:
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2018-01-18
文章信息/Info
- Title:
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Link Prediction in MeSH Terms Co-occurring Networks
- 作者:
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宫 雪 崔 雷
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中国医科大学图书馆 沈阳 110122
- 关键词:
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链接预测 共词网络 机器学习 知识发现
- 摘要:
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[目的/ 意义]共词网络作为一类特殊的科学知识网络,不仅能从微观层面揭示科学知识体系内部的实体关系特征,还能以其演化过程反映科学知识概念的增长规律。但目前对于共词网络的研究大多集中于“描述”阶段。对医学主题词的共现网络进行链接预测研究,试图找到一种新的预测科学发展方向的途径。[方法/ 过程]构建以医学主题词/ 副主题词为节点的共词网络,抽取没有共现关系的主要主题词/ 副主题词词对为研究样本,计算各个词对的公共近邻、最短路径等属性值。利用朴素贝叶斯、SMO、J48 决策树3 种分类算法,对词对的共现关系进行预测,并通过属性选择对各属性的重要性进行排序。[结果/ 结论]3 种算法中朴素贝叶斯算法得到了正确预测的共现词对。资源配置指标及Adamic-Adar 指数的加权形式指标在预测中起到了更重要的作用。通过链接预测技术,预测两个词在下一个时段是否能够共现,是预测科学发展方向和知识发现的一种新尝试。
更新日期/Last Update:
1900-01-01