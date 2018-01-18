[目的/ 意义]共词网络作为一类特殊的科学知识网络,不仅能从微观层面揭示科学知识体系内部的实体关系特征,还能以其演化过程反映科学知识概念的增长规律。但目前对于共词网络的研究大多集中于“描述”阶段。对医学主题词的共现网络进行链接预测研究,试图找到一种新的预测科学发展方向的途径。[方法/ 过程]构建以医学主题词/ 副主题词为节点的共词网络,抽取没有共现关系的主要主题词/ 副主题词词对为研究样本,计算各个词对的公共近邻、最短路径等属性值。利用朴素贝叶斯、SMO、J48 决策树3 种分类算法,对词对的共现关系进行预测,并通过属性选择对各属性的重要性进行排序。[结果/ 结论]3 种算法中朴素贝叶斯算法得到了正确预测的共现词对。资源配置指标及Adamic-Adar 指数的加权形式指标在预测中起到了更重要的作用。通过链接预测技术,预测两个词在下一个时段是否能够共现,是预测科学发展方向和知识发现的一种新尝试。